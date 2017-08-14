سليمان الراجحي يشيد بإيجابيات السياسة الاقتصادية لأداء " الميزانية العامة " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالسياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ضوء نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الثاني لهذا العام، التي أظهرت تحسناً ايجابياً وملحوظاً في الأداء الاقتصادي.

وأكد الراجحي أن الأرقام المالية التي أعلنتها وزارة المالية، وأشارت إلى تحقيق إيرادات بأكثر من 163 مليار ريال بارتفاع 6% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، فضلاً عن تراجع العجز، هو دلالة على أن الأداء الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن هناك تتبع بشكل دقيق لحجم الانفاق وما يرد من إيرادات.