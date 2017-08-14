استضافة 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

أكد معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف أدعيس، أنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باستضافة 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين ، دليل على اهتمام المملكة بأهل فلسطين، والعناية بهم بشكل خاص.

وقال أدعيس في تصريحات له اليوم ” إن اهتمام المملكة بالقضية الفلسطينية متجذر من تاريخها، منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ـ رحمة الله ـ، مروراً بأبنائه الملوك ـ رحمهم الله ـ، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، مؤكداً إن اهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين بفلسطين والقضية الفلسطينية وذوي الشهداء أمر يفوق الوصف ويعجز عنه اللسان لبيانه والبنان لكتابته، مشيراً إلى أن هذه الاستضافة لذوي الشهداء لها أكبر الأثر في نفوسنا ونفوس أهالي الشهداء.

وأوضح أن الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين والزوار بقيادة خادم الحرمين الشريفين على أكمل وجه، وأن عناية حكومة المملكة بالحرمين الشريفين، وقاصديهما واضحة للعيان، حيث تسخر كافة الإمكانيات لذلك.

وثمن وزير الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الدعم المتواصل من نائب خادم الحرمين الشرييفن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، مقدراً الجهود المميزة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإشراف معالي الشيخ صالح بن عبدالعزبز آل الشيخ، التي من شأنها تذليل السبل للضيوف من ذوي شهداء فلسطين.

وكان برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة قد أعلن اليوم عن تخصيص رحلات جوية خاصة، لنقل ضيوف البرنامج من ذوي شهداء فلسطين، من دولتي الأردن، ومصر إلى المملكة، لأداء مناسك الحج عبر طائرات سعودية، تابعة للخطوط الجوية السعودية.