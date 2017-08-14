⁠⁠⁠⁠⁠صحة حائل تستقطب أكثر من 200 طبيب - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تعاقدت ” صحة حائل ” مع أكثر من 200 طبيب، من استشاريين وأخصائيين وأطباء مقيمين، ممن تم التعاقد معهم منذ بداية عام 1438هـ، عن طريق الاستقطاب من الخارج ولجان التعاقد الخارجي، إضافة إلى ما تم العمل على التعاقد معهم من داخل المملكة.

وأوضحت صحة حائل أن تلك التخصصات شملت، التخدير، جراحة المخ والأعصاب، باطنه الأعصاب، بالإضافة إلى العنصر النسائي للنساء والولادة والأطفال، الطوارئ، باطنه، جراحة القلب، الأشعة، جراحة العظام، الطب النفسي، المختبرات، والأطفال حديثي الولادة .