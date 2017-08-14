أمير الشمالية يستقبل سفير العراق والقائم بالأعمال هناك - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، سفير العراق لدى المملكة رشيدي محمود العاني، يرافقه القائم بالأعمال في العراق عبدالعزيز الشمري .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه حفظهما الله – من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن والاستعدادات المتعلقة بمعتمري وحجاج جمهورية العراق لهذا العام .

وأشاد السفير العاني بالتنظيم والإجراءات التي وضعتها وزارة الحج للحجاج والمعتمرين وما يلقاه الحجاج العراقيون بصفة خاصة حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة .