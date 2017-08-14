⁠⁠⁠بالصور.. " مازيراتي جران كابريو 2018 " بلمسات بنينفارينا الساحرة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

اعتادت مازيراتي أن تقدم الكثير لعالم السيارات بلمسات بنينفارينا، حتى ارتبط الأهمية التاريخية لبيت التصميم والعلامة الإيطالية ببعضهم البعض، ويستمر هذا الارتباط مع جران كابريو الجديدة، والتي تستكمل تراث الشركة في سياراتها فائقة الأداء المكشوفة ذات المقاعد الأربعة.

التصميم الخارجي

تصميم مازيراتي جران كابريو يتحرك بخفة بين الرياضية والهجومية والاناقة، وكأن هذه الخطوط من السهل أن تجتمع في جسد واحد.

فشبكة التهوية الرئيسية تبدو كفك مفترس ينوي التهام المنافسين ويستعد للقضاء على الطريق بسهولة، وبخاصة مع علامة مازيراتي في المنتصف والتي تعني القوة والسرعة والروح الإيطالية الخاصة، مع لمسات الفخامة التي تظهر في الاطار الكرومي اللامع حول شبكة التهوية.

كذلك تأتي المصابيح الرئيسية المطورة التي تعبر عن شخصية السيارة القوية والهجومية، وتعكس قدراتها الخاصة، مع غطاء المحرك الكبير ذو الخطوط البارزة التي تخفي المحرك اسفلها، والزوائد الديناميكية التي تعزز من أيروديناميكية السيارة.

على الجانبين تأتي العجلات المعدنية الجديدة بطابعها الرياضي، والتي تفسح المجال لرؤية المكابح عالية الأداء كبيرة الحجم التي تحمل شعار مازيراتي، وفتحات التهوية خلف اقواس العجلات الأمامية، والخطوط الناعمة التي تتبع السقف القابل للطي.

في الخلف تأتي الحافة البارزة لباب منطقة التخزين الخلفية المصنعة من الكاربون فايبر، والمصابيح الخلفية ذات التصميم المميز العاملة بالـ LED، والمصد الخلفي كبير الحجم البارز ذو فتحات طرد العادم الكبيرة على الجانبين التي تعبر عن القوة.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة لم تفقد مازيراتي أي من جينات الفخامة والتميز التي تمتلكها، إلا أنها لازالت تقدم الكثير من اللمسات الرياضية القوية، وبخاصة مع تطعيمات الكاربون فايبر التي تحيط بعجلة القيادة وعلى لوحة القيادة، وحتى الكونسول الوسطي الذي يقدم شاشة كبيرة الحجم للنظام المعلوماتي.

كذلك تأتي المقاعد الفاخرة المميزة لمازيراتي، والتي تحمل شعار الشركة العريق على مساند الرأس، والكسوة الجلدية الفاخرة مع الحياكة البارزة، وقائمة التجهيزات الطويلة التي تمنحك تجربة انطلاق لا مثيل لها.

المحرك والأداء

تعمل مازيراتي جران كابريو بمحرك قادر على دفعها إلى تجربة قيادة متميزة في الهواء الطلق.

فالمحرك V8 اصبح وزنه 175 كجم، وبسعة 4.7 لتر ودماء فيراري لتصل القوة إلى 460 حصان وعزم 520 نيوتن.متر، وهو ما يمكن السيارة من الوصول لسرعة 100 كم/س خلال 5 ثوان، ولسرعة قصوى 288 كم/س.