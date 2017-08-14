إيقاف لاعب الفيصلي سعيد الربيعي - صحيفة صدى الالكترونية

إيقاف لاعب الفيصلي سعيد الربيعي
أوقفت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، اليوم الإثنين،لاعب فريق الفيصلي سعيد الربيعي لمباراة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، نظير اللعب العنيف ضد لاعب النصر محمد السهلاوي، خلال مباراة فريقيهما في افتتاح دوري جميل.
ويذكر أنه قد حقق نادي النصر أول 3 نقاط في المسابقة بعد تغلبه على الفيصلي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف في مباراة تم طرد سعيد الربيعي بعد تدخله العنيف مع المهاجم محمد السهلاوي في مباراة فريقه أمام نادي النصرأول أمس السبت .
صداوي[ عدد التعليقات: 1231 ] نشر منذ 2 ساعتين
أوامر ملكيه 😂
برنس[ عدد التعليقات: 1025 ] نشر منذ 49 دقيقة
يستاهل وتمنيت العقوبة اشد ايش تستفيد لو سبب للسهلاوي رباط صليبي او غيره بدخولك العنيف ؟؟؟ يعني بترجع النتيجه ولا بتفوز ولا بتسوي بطل عقليات تذكرري بعقليات لاعبي الهلال محليه على قد طاقيتها
زائر[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 18 دقيقة
تصرف غريب من لاعبي الفيصلي سواها قبل إسلام سراج وكاد ان ينهي اللاعب عبدالعزيز الجبرين وش قصة لاعبي الفيصلي يدخلون مشحونين أمام النصر ويمارسون انواع الخشونة إذا أدركوا ان المباراة مو في صالحهم ألف علامة إستفهام وين دور الإدارة بتوعية اللاعبين وإبعادهم عن الشحن النفسي سلامة اللاعب فوق كل شي وبعض المبزرة تحكمه ميوله ويشوف الخطأ صح والعكس ومانده مشكلة يموت اللاعب ينشل أهم شي ميوله وبس