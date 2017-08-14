إيقاف لاعب الفيصلي سعيد الربيعي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أوقفت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، اليوم الإثنين،لاعب فريق الفيصلي سعيد الربيعي لمباراة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، نظير اللعب العنيف ضد لاعب النصر محمد السهلاوي، خلال مباراة فريقيهما في افتتاح دوري جميل.

ويذكر أنه قد حقق نادي النصر أول 3 نقاط في المسابقة بعد تغلبه على الفيصلي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف في مباراة تم طرد سعيد الربيعي بعد تدخله العنيف مع المهاجم محمد السهلاوي في مباراة فريقه أمام نادي النصرأول أمس السبت .