السفير العراقي بالمملكة والقائم بأعمال سفارتنا ببغداد يزوران منفذ جديدة عرعر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

زار السفير العراقي في المملكة الدكتور رشدي العاني والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعراق عبدالعزيز الشمري، منفذ جديدة عرعر، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات لبدء عملية إعادة الحياة للمنفذ والوقوف على جاهزيته والاطلاع على منطقة الإيداع التجاري بين البلدين.

يشار إلى أن عدد المنافذ التي تربط بين المملكة والعراق اثنان، جديدة عرعر ومنفذ الجميما بالقرب من رفحاء وكان منفذ جديدة عرعر المنفذ الرسمي المعتمد بين البلدين منذ أكثر من خمسين عاما حتى اندلاع حرب الخليج الثانية إبان غزو العراق للكويت وأعيد فتح المنفذ بعد ذلك أمام الحجاج العراقيين وبعض حجاج الدول القريبة من العراق، كما شهد المنفذ قبل عدة سنوات ورود عدد من البعثات الدبلوماسية ودخول عدد من المواطنين العالقين في العراق عند اندلاع غزو التحالف للعراق وإسقاط نظام صدام حسين.