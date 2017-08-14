بالفيديو.. القوات الخاصة تنفذ عملية نوعية قبالة حدود الخوبة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نشرت صفحة ” الردع السعودي ” على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مقطع فيديو لعملية نوعية نفذتها القوات الخاصة السعودية قبالة حدود الخوبة، وقتل فيها .

وكتبت صفحة ” الردع السعودي ” ، اليوم الاثنين: عملية نوعية نفذها أبطالنا من القوات الخاصة السعودية قبالة حدود الخوبة وقتل ضابط بالحرس الجمهوري.