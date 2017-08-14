بالفيديو.. القوات الخاصة تنفذ عملية نوعية قبالة حدود الخوبة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. القوات الخاصة تنفذ عملية نوعية قبالة حدود الخوبة
نشرت صفحة ” الردع السعودي ” على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مقطع فيديو لعملية نوعية نفذتها القوات الخاصة السعودية قبالة حدود الخوبة، وقتل فيها .
وكتبت صفحة ” الردع السعودي ” ، اليوم الاثنين: عملية نوعية نفذها أبطالنا من القوات الخاصة السعودية قبالة حدود الخوبة وقتل ضابط بالحرس الجمهوري.
شاهد عملية نوعية نفذها ابطالنا من #القوات_الخاصة_السعودية قبالة حدود #الخوبة وقتل ضابط بالحرس الجمهوري.
.
.
اللهم أنصر ابطالنا و سدد رميهم🇸🇦 pic.twitter.com/aXMnkAXzKl
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) August 14, 2017
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1246 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصركم ,,
برنس[ عدد التعليقات: 1025 ] نشر منذ 40 دقيقة
كفوو يارجاااال الله ينصركم والله اسووووووووووووووووووود هيهات يامن يعادينا