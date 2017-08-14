 بالفيديو.. القوات الخاصة تنفذ عملية نوعية قبالة حدود الخوبة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. القوات الخاصة تنفذ عملية نوعية قبالة حدود الخوبة

بالفيديو.. القوات الخاصة تنفذ عملية نوعية قبالة حدود الخوبة
طلال الضوي(صدى):

نشرت صفحة ” الردع السعودي ” على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مقطع فيديو لعملية نوعية نفذتها القوات الخاصة السعودية قبالة حدود الخوبة، وقتل فيها .

وكتبت صفحة ” الردع السعودي ” ، اليوم الاثنين: عملية نوعية نفذها أبطالنا من القوات الخاصة السعودية قبالة حدود الخوبة وقتل ضابط بالحرس الجمهوري.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1246 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينصركم ,,

[ عدد التعليقات: 1025 ] نشر منذ 40 دقيقة

كفوو يارجاااال الله ينصركم والله اسووووووووووووووووووود هيهات يامن يعادينا

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