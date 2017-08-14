حزب ألماني يسحب بوستر معاد للإسلام ويواصل التطاول عليه - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أعلن حزب ” البديل من أجل ألمانيا ” المتطرف عن سحب ” بوستر ” معاديًا للإسلام، كتب عليه عبارة ” الاسلام لا يناسب مطبخنا ” مطبوعة فوق صورة لخنزير صغير؛ بسبب نتائجه العكسية.

من جانبه أكد رئيس الحزب أنه لن يقوم بتوزيع البوستر؛ لأنه يثير التعاطف الشديد مع الخنزير كما لا يدين المسلمين.

وقال الكسندر جولاند العضو البارز في حزب ” البديل من أجل ألمانيا ” في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية أن الملصق غير قابل للاستخدام، ولذا لن يتم توزيعه بشكل كبير على غرار الملصقات، مضيفا أنه قلق مع تأثير هذا الملصق، على الأطفال تحديدًا؛ حيث سيقولون، ماذا هل يريدون ذبح الخنزير الصغير.. كما أنه ليس ضد الإسلام بل أعطى رسالة عكسية.

وكان الحزب الذي يستغل قضايا المهاجرين واللاجئين؛ من أجل حصد المزيد من الأصوات في الانتخابات المقبلة دأب على نشر الملصقات المعادية للإسلام وكان أخرها ملصقًا يسخر من ارتداء البوركيني بدلا من البكيني.