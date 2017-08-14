بالصور.. مريض يستأصل 10 أعضاء من جسده لمحاربة السرطان - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

في حالة نادرة الحدوث ، أزال مارك توميكنسون 54 عاماً ، أمريكي الجنسية ، عشرة أعضاء من جسده، استبدل ستة منهم بالزرع ، لمحاربة نوع نادر من سرطان المعدة بوجود ورم يزن 25 كيلوجرام .

جاء ذلك بعد انتشار الورم وفشل العلاج الكيميائي، حيث أخبره الأطباء أن سيعيش 18 شهرا فقط ، فاقدم على الخضوع لعمليتين جراحيتين استغرقتا 22 ساعة، اعتمدت الأولى على إزالة الزائدة الدودية وغشاء الأمعاء الشحمي الصغير وطبقة من الأنسجة حول المعدة.

أما الجراحة الثانية تم إزالة ثمانية أعضاء أخرى كالمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة والبنكرياس وجدار المعدة والاثنى عشر والمرارة والطحال، كما تخلص الجراحون من الورم، ثم تم زراعة المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة والبنكرياس والاثنى عشر قبل بناء جدار بطني جديد.