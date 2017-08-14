بالفيديو.. فايز المالكي يكشف حقيقة مقطع " الشاب الهندي " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فايز المالكي يكشف حقيقة مقطع ” الشاب الهندي “
كشف الفنان فايز المالكي حقيقة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب هندي ظل يخدم مواطنة مسنة تغسل كلى لمدة عامين دون مقابل.
وقال المالكي إن رجل الأعمال سعود بن هاجد مؤسس مبادرة ” أمي ” ، تبرع بسيارة كمكافأة للشاب الهندي الذي انتشر له المقطع ، مشيرا إلى أن الهدية تقدمها ” مبادرة أمي ” لهذا الشاب، متعهداً بزيارة المدينة وتسليمه الهدية بنفسه.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2025 ] نشر منذ 24 دقيقة
جزاه الله خير وبارك فيه .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32051 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يجزى المحسنين خير ,,
,, الولد هذا يسناهل المساعده والتشجيع على فعل الخير ,,
,, اسأل الله ان يُشفي العجوز المريضه ,, آمين ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1826 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يجزاه خير ويبارك فيه