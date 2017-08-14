بالفيديو.. فايز المالكي يكشف حقيقة مقطع " الشاب الهندي " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف الفنان فايز المالكي حقيقة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب هندي ظل يخدم مواطنة مسنة تغسل كلى لمدة عامين دون مقابل.

وقال المالكي إن رجل الأعمال سعود بن هاجد مؤسس مبادرة ” أمي ” ، تبرع بسيارة كمكافأة للشاب الهندي الذي انتشر له المقطع ، مشيرا إلى أن الهدية تقدمها ” مبادرة أمي ” لهذا الشاب، متعهداً بزيارة المدينة وتسليمه الهدية بنفسه.

بالفيديو.. عمل إنساني لسائق هندي يشعل مواقع التواصل