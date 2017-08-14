الأفيال تنقذ 300 شخصا من سيول نيبال - صحيفة صدى الالكترونية

كاتمندو(صدى):

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن الأفيال ساعدت في إنقاذ مئات السائحين بحديقة حيوان مفتوحة غمرتها مياه السيول في نيبال، فيما ارتفع عدد قتلى السيول والانهيارات الأرضية بعد أربعة أيام من الأمطار الغزيرة إلى 70 قتيلا.

وفاضت مياه نهر رابتي في قرية ساوراها، التي تبعد 80 كيلومترا جنوبي العاصمة كاتمندو، فغمرت المياه فنادق ومطاعم وتقطعت السبل بنحو 600 سائح، ويعيش في ساوراها التي تقع على أطراف متنزه تشيتوان الوطني 605 من حيوانات وحيد القرن، ويقصدها السائحون الأجانب وبينهم زوار هنود وصينيون يأتون في الأساس لمشاهدة وحيد القرن وركوب الأفيال.

وقال سومان جيمير رئيس مجموعة من أصحاب الفنادق في ساوراها عبر الهاتف الاثنين ” جرى إنقاذ نحو 300 نزيل على ظهور الأفيال والجرارات، ونقلهم إلى بهاراتبور وسينقل الباقون إلى أماكن أكثر أمنا اليوم “.

وأكد مسؤولون أن السيول اجتاحت أيضا ولاية آسام الهندية القريبة التي تقع في شمال شرق البلاد خلال اليومين الماضيين، مما تسبب في مصرع 15 شخصا على الأقل وتشريد قرابة 2.3 مليون.