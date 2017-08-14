أمريكا " مستعدة " للحرب مع كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد، لنظرائه في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام ” كامل نطاق ” قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها وحلفائها ضد أي استفزاز من كوريا الشمالية.

ويزور ” دانفورد ” كوريا الجنوبية واليابان والصين، بعد أسبوع من تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهديدات مع كوريا الشمالية.

ويذكر أن أعلن ترامب في وقت سابق أن الجيش الأمريكي على ” أهبة الاستعداد ” لإطلاق العنان لغضبه إذا واصلت بيونج يانج تهديد الولايات المتحدة.