 أمريكا " مستعدة " للحرب مع كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

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أمريكا ” مستعدة ” للحرب مع كوريا الشمالية

أمريكا ” مستعدة ” للحرب مع كوريا الشمالية
واشنطن(صدى):

صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد، لنظرائه في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام ” كامل نطاق ” قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها وحلفائها ضد أي استفزاز من كوريا الشمالية.

ويزور ” دانفورد ” كوريا الجنوبية واليابان والصين، بعد أسبوع من تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهديدات مع كوريا الشمالية.

ويذكر أن أعلن ترامب في وقت سابق أن الجيش الأمريكي على ” أهبة الاستعداد ” لإطلاق العنان لغضبه إذا واصلت بيونج يانج تهديد الولايات المتحدة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 32051 ] نشر منذ 37 دقيقة

نشوف ,,

,, بس انت رد على الصغير ابو خدود مزغدمه ,,

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