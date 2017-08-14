توقف الحركة في ميناء أنتويرب البلجيكي بعد جنوح سفينة شحن - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

اضطرت الحركة من وإلى ميناء أنتويرب البلجيكي ثاني أكبر الموانئ الأوروبية اليوم إلى التوقف بعد أن جنحت سفينة شحن على إحدى ضفتي نهر شخيلت الذي يربط الميناء ببحر الشمال.

وقالت متحدثة إن العمال يحاولون سحب السفينة (سي.إس.سي.إل جوبتر) التي يبلغ طولها 366 مترا ولكنها لم تستطع تحديد الفترة اللازمة للانتهاء من العملية، مشيرة إلى ان حركة المد والجزر ستكون طفيفة في الساعات القادمة، ما يجعل الأمور ليست بالسهلة “.

ويحتل الميناء الذي تبلغ مساحته 20 ألف ملعب كرة قدم المركز الخامس عشر بين أكبر موانئ حاويات البضائع في العالم ويمر عبره 214 مليون طن من البضائع سنويا.