 بالفيديو.. تفوق مواطن على أمريكي في التصويب - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. تفوق مواطن على أمريكي في التصويب

بالفيديو.. تفوق مواطن على أمريكي في التصويب
نورة الشهري(صدى):

نشر نشطاء على موقع ” يوتيوب ” مقطعين مختلفين، للعبة إصابة الهدف الشهيرة، التي يتم لعبها على الشواطئ وفي الحدائق وفي البَّر بالمملكة.

المقطع الأول لشخص أمريكي يصوب في اتجاه قارورتي مياه متحركتين ويصيب الهدفَ، أما المقطع الثاني لمواطن سعودي يضع قارورتين من المياه الغازية “ زجاج ” ، بشكل متحرك ويصوب في اتجاههما ويصيب الهدف بأكثر دقة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32051 ] نشر منذ 22 دقيقة

كفو ياولدنا كفو ,,

,, بواردي من ظهر بواردي ,, كفو والله جبتها صح ,,

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