طلبة سودانيون يذبحون عجلا تضامنا مع ابن شقيق ولي عهد أبوظبي - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

تضامن طلبة سودانيون مع الشعب الإماراتي، إثر إصابة ابن شقيق ولي عهد أبوظبي وصهره الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، في حادث سقوط مروحية تابعة للتحالف العربي في شبوة اليمنية.

وأقدم طلبة ” خلوة مجمع أبو العباس لتحفيظ القرآن ” في ولاية النيل الأزرق بالسودان، على ذبح عجل ” تقربا إلى لله ” ، لتقبل دعائهم بشفاء الشيخ زايد بن حمدان.

ونشر ناشطون، الصورة، التي تظهر مجموعة الطلبة، يحملون لافتة مكتوب عليها: ” يدعو طلاب خلوة مجمع أبو العباس لتحفيظ القرآن، ولاية النيل الأزرق، بعاجل الشفاء لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، واشفه، أنت الشافي “.

وقال الصحفي السوداني أنس الحداد إن هذا النوع من الذبح عادة عند الشعب السوداني، طلبا لشفاء مريض أو حل مشكلة أو جلب المطر، ويقوم بها عادة المشايخ ورجال الدين، الذين لديهم مكانة اجتماعية كبيرة، حيث يتم توزيع لحم الذبيحة على الفقراء والمساكين.