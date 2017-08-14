بالصور.. أمير جازان بالنيابة يتفقد الفندق الاستثماري بالجامعة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم, مشروع الفندق الاستثماري ومركز الغوص بجامعة جازان, خلال زيارته لمقر الفندق المقام على شاطئ البحر بالمدينة الجامعية، حيث تجول سموه في مرافق الفندق, مطلعاً على ما يضمه من أجنحة وغرف وخدمات متنوعة يجري العمل على استكمالها .

وألقى معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني كلمة خلال الحفل المقام بهذه المناسبة بقاعة احتفالات الفندق, استعرض خلاله أهمية مشروع فندق ومركز الغوص بجامعة جازان, الذي جاء كثمرة للتعاون بين صندوق التعليم العالي الجامعي وجامعة جازان ليكون واحداً من أبرز المشروعات التنموية والاستثمارية والسياحية والخدمية بمنطقة جازان, مبرزاً فكرة المشروع التي تواكب نهج المملكة ورؤية 2030 الطموحة, وبرنامج التحول الوطني 2020 من خلال تعزيز مدخلات الجامعة الاستثمارية .

وبين الدكتور القحطاني خُطط جامعة جازان في أن تستوعب المدينة الجامعية خلال مراحلها المستقبلية نحو 80 ألف, بين طالب وعضو هيئة تدريس وموظف ومقدمي خدمات, مؤكداً أن هذا العدد الكبير يتطلب تضافر الجهود من قبل الإدارات الحكومية الخدمية بمنطقة جازان كافة, للتعاون مع الجامعة في الاحتياجات لمشروعات المدينة الجامعية كافة .

بعد ذلك تابع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة عرضاً عن صندوق التعليم العالي الجامعي الذي أنشأ في العام 2001م , بهدف تطوير التعليم العالي في الجامعات وزيادة قدرتها على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية واستيعاب إسهامات القطاع الأهلي في تمويل مراكز وبرامج ومنح دراسية في إطار الجامعات, وذلك من خلال الشراكة التفاعلية مع الجامعات لاستيعاب الصندوق للإيداعات الجامعية واستثمارها لتعود إليها في صورة برامج تمويلية, التي تشمل عدداً من الفئات هي دعم البرامج العلمية والأكاديمية للجامعات وإنشاء كليات جديدة والتوسع بالكليات القائمة, وتمويل وشراء الأجهزة وتوفير متطلبات المختبرات, وتمويل البرامج والمراكز والبحوث العلمية والمنح الدراسية في الجامعات وتوفير المنح الدراسية وتشغيل الطلاب وتوفير الاحتياجات الملحة للمستشفيات الجامعية .

من جانبه قدم الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر, عرضا لأبرز مكونات مشروع فندق ومركز الغوص بجامعة جازان, والمقام على مساحة 100 ألف متر مربع, فيما تبلغ المساحة المبنية 57 ألف متر مربع, ويتكون من 7 أدوار , ويضم 326 غرفةً مطلة على البحر, فضلاً عن العديد من الأجنحة المتنوعة, وصالة الاحتفالات والمطاعم والنادي الصحي, فيما بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 89,9 %, مشيراً إلى أن الموعد المتوقع لافتتاح الفندق هو نهاية العام الحالي 2017م .

وتسلم سموه في ختام الزيارة هدية تذكارية بهذه المناسبة, متمنياً التوفيق للجميع .