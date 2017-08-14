بالصور.. إخماد حريق في مجموعة من الأخشاب ومخلفات البناء بالنماص - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

باشر مدني النماص صباح اليوم الإثنين حريقًا في مجموعة من الأخشاب ومخلفات البناء بأرض مجاورة لإحدى الشقق الفندقية بمحافظة النماص نتج عنه تصاعد دخان كثيف وتضرر مكيفين ونافذتين للشقق المفروشة من الجهة الخارجية الموازية للحريق وقد قامت فرق الدفاع المدني وكإجراء احترازي بإخلاء عدد 5 شقق من قاطنيها ونقلهم إلى شقق بديلة بنفس المبنى .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي مضيفًا أن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق ولم يصاحب الحادث أي إصابات وكشفت المعاينة والتحقيق الأولى أن سبب الحريق يعود إلى التماس كهربائي نتيجة اسلاك كهربائية مكشوفة بالموقع .