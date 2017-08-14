بالصور..أفضل شواحن محمولة لهاتف آيفون - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر استهلاك البطارية في وقت قليل، أزمة لأغلب مستخدمي آيفون، لذا يجب أن يكون لديك شاحن محمول للآيفون خاصة أن العديد من التطبيقات أصبحت تستهلك البطارية.

ونعرض بعض أفضل الشواحن المحمولة لهواتف آيفون، شاحن TravelCard سعة 1500 مللي أمبير يعتبر هذا الشاحن من الشواحن المفضلة بموقع Wirecutter، وأهم ما يميزه هو أنه يمكنك شراء شاحن مصنوع خصيصًا للآيفون بكابل Lightning مدمج، على الرغم من أن سعة هذا الشاحن لا تمنحك شحنة كاملة للهاتف إلا أنها ستساعدك في إكمال باقي اليوم على الأقل، وهو ذو حجم صغير بطول وعرض مماثل لبطاقة الائتمان. يبدأ سعر هذا الشاحن من 30 دولار.

شاحن RAVPower Ace سعة 22000 مللي أمبير إذا كنت تحتاج لشاحن يمنحك طاقة لعدة أيام فهذا هو الشاحن المناسب لك، فهذا الشاحن يمكنه شحن آيفون حتى 6 مرات على الأقل، هذا الشاحن ذو حجم مدمج نسبيًا حيث يأتي بطول حوالي 16.5 سم وعرض حوالي 7.6 سم وسمك 2.5 سم، مما يجعله مريح وسهل التنقل.

هيكل الشاحن مقاوم للحريق فهو مصنوع من نفس المواد المستخدمة في سيارات مرسيدس وBMW، ويوجد بالشاحن 3 منافذ حتى تتمكن من شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد؛ يبدأ سعر الشاحن من حوالي 40 دولار على موقع أمازون.

شاحن KMASHI بسعة 10000 مللي أمبير هذا الشاحن يمكنه شحن الآيفون عدة مرات وهو ذو حجم صغير، وهو يتميز بوجود ميزة إدارة الطاقة الذكية والتي تحمي هاتفك من التيار الزائد، الشحن الزائد عن الحد وحماية من الجهد (الفولت) المرتفع. تتيح لك مؤشرات LED معرفة متى يكون الشاحن ممتلئ ومتى يجب إعادة الشحن؛ لتعرف المدة التي تحتاجها قبل أن تحتاج إلى التوصيل إلى منفذ كهرباء. وهو يأتي بسعر 11 دولار فقط.

شاحن Anker Astro E1 سعة 5200 مللي أمبير تقدم شركة Anker منتجات شحن مميزة، وشاحن Astro E1 هو شاحن مميز ذو حجم صغير لا يستهلك مساحة على مكتبك أثناء شحن الهاتف. الشاحن يقدم سعة 5200 مللي أمبير والتي يمكنها شحن آيفون مرتين، وهو يباع بسعر 19 دولار.

شاحن Aibocn بسعة 10000 مللي أمبير يتميز هذا الشاحن بتصميمه المميز ووجود كشاف أعلاه ومنفذين USB لتقوم بشحن جهازين بشكل منفصل. يمنحك شاحن Aibocn ضمان لمدة عام، ويبدأ سعره من 11 دولار. شاحن Anker PowerCore بسعة 20100 مللي أمبير يمكن لهذا الشاحن شحن هاتفك حتى 5 مرات، وهو يأتي بحجم مماثل لهاتف آيفون بسعر يبدأ من 40 دولار. يوجد بالشاحن منفذين USB لشحن جهازين في نفس الوقت سواء آيفون أو آيباد، ضمان لمدة 18 شهر من Anker، والجهاز محمي التيار الزائد، الشحن الزائد عن الحد والجهد (الفولت) المرتفع.