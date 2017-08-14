قرار صادم لمستخدمي " Opera Max " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قرر القائمون على تطوير متصفح ” Opera Max”، إنهاء تطوير المتصفح ولن يتم تحديثه مجدداً كما سيتم في وقت لاحق إزالة المتصفح من متجر جوجل بلاي.

برر فريق اوبرا هذه الخطوة بقولهم أنهم يرغبون في التركيز على متصفحاتهم الاخرى بالاضافة إلى صرف مواردهم على الخدمات الجديدة التي يعتزمون تقديمها خلال الفترة القادمة .

واشتهر المتصفح بسبب ميزة توفير بيانات الاتصال حيث يمكن مشاهدة الفيديو والاستماع للموسيقى وتصفح انستجرام باستهلاك بيانات أقل بنسبة 50% مقارنة بالمنافسين .