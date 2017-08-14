نجل زعيم كوريا الشمالية يهدد ترمب - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

لم يكتفي ‏شم ايل كيم جونج ابن رئيس جمهورية كوريا الشمالية بتهديد والده ” كيم جونج أون ” بقصف أمريكا بالصواريخ النووية .

فجاء هو أيضاً ليهدد ترمب ويبدو عليه موجة غضب طفولية عنيفة وغريبة في نفس الوقت مقلداً والدة في تصرفاته الأنفعالية .