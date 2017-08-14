نجل زعيم كوريا الشمالية يهدد ترمب - صحيفة صدى الالكترونية

نجل زعيم كوريا الشمالية يهدد ترمب
لم يكتفي شم ايل كيم جونج ابن رئيس جمهورية كوريا الشمالية بتهديد والده ” كيم جونج أون ” بقصف أمريكا بالصواريخ النووية .
فجاء هو أيضاً ليهدد ترمب ويبدو عليه موجة غضب طفولية عنيفة وغريبة في نفس الوقت مقلداً والدة في تصرفاته الأنفعالية .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32064 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههه
.. اعمل نفسك ميت يا ترامب ,,,
,,, ايوا ياابو خدود ياصغير ، انفخ شدوقك وطير عيونك واضرب باالصاروخ والصاروخين ولا تسمّي ,,
محمد[ عدد التعليقات: 1925 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههه ترامب راح غلطة
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههه.ههههههههه.هههههههه.😂.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32064 ] نشر منذ 3 ساعات
شفت شلون يااخ راعي الددسن ,, حتى الزغنون يهدد ,,
,, هذا اللي يقول : إذا بلغ الفطام لنا صبي … تخر له الجبابرة ساجدينا ,,
,,, ترى حنا العرب اللي قلنا هاالكلام ,, بس حنا قلناه على خرطي ،،
,, لكن ابو خدود و وليده ابو زغود ، طبقوه عملياً ، لا شفوياً ,,
,, شوف حنا اللي يُفترض فينا الصدق طلعنا فشوش مغشوش بعد ..
مغرد[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسم الله زغوده هههههههههههههههههههههههههه
مغرد[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 2 ساعتين
تصدقون ودى اتزوج كوريه يا حلوات واو لا دهم يطلعون ما شا الله حلوين
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الشبل من ذاك الاسد
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1246 ] نشر منذ 32 دقيقة
ياويلك ياترامب , الورع ناويك انحش ,,