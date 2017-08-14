 نجل زعيم كوريا الشمالية يهدد ترمب - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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نجل زعيم كوريا الشمالية يهدد ترمب

نجل زعيم كوريا الشمالية يهدد ترمب
بيونج يانج(صدى):

لم يكتفي ‏شم ايل كيم جونج ابن رئيس جمهورية كوريا الشمالية بتهديد والده ” كيم جونج أون ” بقصف أمريكا بالصواريخ النووية .

فجاء هو أيضاً ليهدد ترمب ويبدو عليه موجة غضب طفولية عنيفة وغريبة في نفس الوقت مقلداً والدة في تصرفاته الأنفعالية .


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32064 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههههههههه

.. اعمل نفسك ميت يا ترامب ,,,

,,, ايوا ياابو خدود ياصغير ، انفخ شدوقك وطير عيونك واضرب باالصاروخ والصاروخين ولا تسمّي ,,

[ عدد التعليقات: 1925 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههههههههههههههههه ترامب راح غلطة

[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههه.ههههههههه.هههههههه.😂.

[ عدد التعليقات: 32064 ] نشر منذ 3 ساعات

شفت شلون يااخ راعي الددسن ,, حتى الزغنون يهدد ,,

,, هذا اللي يقول : إذا بلغ الفطام لنا صبي … تخر له الجبابرة ساجدينا ,,

,,, ترى حنا العرب اللي قلنا هاالكلام ,, بس حنا قلناه على خرطي ،،

,, لكن ابو خدود و وليده ابو زغود ، طبقوه عملياً ، لا شفوياً ,,

,, شوف حنا اللي يُفترض فينا الصدق طلعنا فشوش مغشوش بعد ..

[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 2 ساعتين

اسم الله زغوده هههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 2 ساعتين

تصدقون ودى اتزوج كوريه يا حلوات واو لا دهم يطلعون ما شا الله حلوين

[ عدد التعليقات: 1246 ] نشر منذ 32 دقيقة

ياويلك ياترامب , الورع ناويك انحش ,,

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