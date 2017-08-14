نجم ميلان السابق يسخر من برشلونة: هل تفتقدون نيمار - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

انهالت الرسائل الساخرة من هزيمة برشلونة في الكلاسيكو أمام غريمة التقليدي ريال مدريد يوم أمس الأحد بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم من مجموعة من الرياضيين وكان من هؤلاء كيفين برينس بواتينج نجم ميلان السابق ولاس بالماس الحالي.

وأظهر بواتينج ردود أفعاله على مواجهة الكلاسيكو في ذهاب كأس السوبر عبر حسابه الرسمي على تويتر، مبدياً إعجابه بريال مدريد وساخراً من برشلونة.

وعلق بواتينج بشكل ساخر على رحيل نيمار عقب نهاية المباراة، حيث كتب عبر التويتر “ هل تفتقدون نيمار ؟ فقط اسأل ”.

كذلك أبدى بواتينج إعجابه الشديد بهدف رونالدو، وعلق عليه “ هاهاهاها .. رونالدو أكثر من رائع ويجب علينا احترامه ”.

وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها لويس سواريز، علق بواتينج “ ليست ركلة جزاء على الإطلاق ”.