حقيقة تفاوض " أبوظبي الرياضية " للحصول على حقوق بث دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف مصدر حقيقة مفاوضات قنوات أبو ظبي الرياضية مع مجموعة قنوات “ mbcprosports ” الناقل الحصري لمباريات دوري جميل للمحترفين بشأن شراء كامل حق بث جميع مباريات الدوري، مؤكدًا أن الطريق ممهد أمامها وذلك لانسحاب قناة الرياضية السعودية من منافسات شراء 90 مباراة من الدوري، عقب رفض هيئة الإذاعة والتلفزيون دفع 15 مليون لشراء حقوق بث الـ90 مباراة.

ووفقاً لتوقعات المصدر ذاته، فإن قنوات أبوظبي قد تنجح في الحصول على حقوق بث مباريات دوري جميل، كون أن هناك خلافاً نشب بين قنوات “ mbcprosports ” واتحاد الكرة السعودي، بسبب تأخر الأولى في تسديد 100 مليون ريال من حقوق بث الموسم الماضي للأندية، فضلاً عن الخلاف بشأن بند التشفير المدون في عقد احتكار الدوري.

يذكر أن مجموعة قنوات ” mbc pro ” الرياضية تمتلك حقوق نقل الدوري لمدة عشر سنوات مقابل 4.1 مليار ريال، مضى منها ثلاثة أعوام.