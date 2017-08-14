فتاة تقتل والدها بمساعدة خطيبها وأمها - صحيفة صدى الالكترونية

فتاة تقتل والدها بمساعدة خطيبها وأمها
ارتكبت فتاة مصرية ، جريمة بشعة ، حيث أقدمت على قتل والدها بمساعدة خطيبها ووالدتها ، بخنقه بحبل حتى لفظ أنفاسه الأخيره بين ايدهم .
وتعود الواقعة عندما عثرت الشرطة المصرية على جثة رجل في أحد المصارف المائية ، وبعد إجراء التحريات اللازمة تم إلقاء القبض على إبنة المجني عليه وخطيبها وأمها.
واعترف المتهمون بارتكابهم الجريمة ، وأجمعوا على أنهم أقدموا على فعلتهم بعد قيام الأب بالاعتداء الجنسي على ابنته وتشويه سمعتها ، حيث أشاع بأنها تمارس الرذيلة مقابل الحصول على المال.
وكشفوا أنهم اتفقوا على التخلص منه فهاجموه وقاموا بخنقه بواسطة حبل ثم ألقوا بجثته في مصرف مائي بعدما تأكدوا من وفاته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32064 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ليتي ماقريت الخبر ,,
حمادة[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 4 ساعات
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.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 4 ساعات
اعوذ بالله ولاحول ولا قوة إلابالله .
جريمه تقشَعِرلها الأبدان .
حمادة[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 4 ساعات
قال الشيخ ياسر برهامي الذي يتناول حلاوة المولد النبوي الشريف أو يحتفل بالمولد النبوي الشريف شهيد عند الله يوم القيامة ويدخل جنة الفردوس الاعلى
قال الشيخ محمد صالح المنجد من مات وهو يتناول حلاوة المولد النبوي الشريف أو يحتفل بالمولد النبوي الشريف مات شهيدا عند الله يوم القيامة في جنة الفردوس الاعلى
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1317 ] نشر منذ 4 ساعات
يالربع لاتسنون حماده ادعوا ان الله يشفيه لان معه لوثه في عقله
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 3 ساعات
ياخوي غييييوووورررر . ماعلاك منه هذا له فتره طويله هنا .
يجي ويهلوس وكل مَرَه بأسم جديد ويرجع يختفي .
يمكن يروح العياده يتعالج وإذا رَخصوه رجع لنا بأسم ثاني.
ما اقول إلا الله يشفيه ويهديه .
مغرد[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 2 ساعتين
اريد ان انوه على الا با الى اولادهم يدخلون بعض المواقع فى تويتر ومنها الله يكفينا تعليم زنا المحارم والتجسس عليهم امل كل لحظه ان تكشف جوال الولد وتشوف عنده حساب بتويتر افصد الا ولا د الصغار الا ن والله ناس من برا يبون يخربون البيوت مواقع خبيثه انتبهوا منها وبعضهم صغير ما يدرى عن شى يروح يصور محارمه وهم نا يمين وينشرها وبقولون ويدرسون كيف يعمل وكيف يسوى حذارى من هذى المواقع
درة البسامي[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 51 دقيقة
أعوذ بالله منهم ….الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به….
جريمة بشعة …وفعل شنيع…