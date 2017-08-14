فتاة تقتل والدها بمساعدة خطيبها وأمها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ارتكبت فتاة مصرية ، جريمة بشعة ، حيث أقدمت على قتل والدها بمساعدة خطيبها ووالدتها ، بخنقه بحبل حتى لفظ أنفاسه الأخيره بين ايدهم .

وتعود الواقعة عندما عثرت الشرطة المصرية على جثة رجل في أحد المصارف المائية ، وبعد إجراء التحريات اللازمة تم إلقاء القبض على إبنة المجني عليه وخطيبها وأمها.

واعترف المتهمون بارتكابهم الجريمة ، وأجمعوا على أنهم أقدموا على فعلتهم بعد قيام الأب بالاعتداء الجنسي على ابنته وتشويه سمعتها ، حيث أشاع بأنها تمارس الرذيلة مقابل الحصول على المال.

وكشفوا أنهم اتفقوا على التخلص منه فهاجموه وقاموا بخنقه بواسطة حبل ثم ألقوا بجثته في مصرف مائي بعدما تأكدوا من وفاته.