خادمة آسيوية تسرق أموال كفيلها وتٌخفيها ببالوعة - صحيفة صدى الالكترونية

خادمة آسيوية تسرق أموال كفيلها وتٌخفيها ببالوعة
أقدمت خادمة آسيوية على سرقة 6 آلاف درهم من منزل كفيلها ، وأخفتها في بالوعة المطبخ لحين التمكن من إخراجها من المنزل ، فيما قامت خادمة أخرى بسرقة مصوغات ذهبية وملابس أطفال بقيمة 9 آلآف درهم وتفر هاربة .
هذا وقد رفعت النيابة العامة في دبي لائحتي اتهام بحق خادمتين آسيويتين إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة سرقة منزلي كفيليهما.
وبينت النيابة العامة، أن الخادمة الأولى سرقت 6 آلاف درهم من منزل كفيلها وأخفتها في (بالوعة) المطبخ ” ، مؤكدة أن “ كفيلها سألها إن كانت قد سرقة الأموال فأنكرت في البداية، لكن عند تقديم بلاغ للشرطة كشفت عن مكان إخفاء المبالغ .
والخادمة الثانية، فأكدت النيابة العامة، أنها سرقة مصوغات ذهبية وأموال وملابس أطفال من منزل مخدومها بقيمة 9 آلاف درهم ثم لاذت بالفرار مستغلة غياب العائلة، مشيرة إلى أن “ كفيلها قدم بلاغاً إلى الشرطة فألقت القبض عليها.
ووجهت النيابة العامة إلى الخادمتين تهمة “ السرقة من قبل العاملين ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32064 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا من اسهل مايجي من الشغالات ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 4 ساعات
الخدم وما أدراك مالخدم عصابات الله يكافينا شرهم .
حمادة[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 4 ساعات
قال الشيخ عبد العزيز بن باز اعياد المسلمين 316 مليونا و 736 الف و576 عيدا في الاسلام وكلها اعياد مباحة في الاسلام
قال الشيخ محمد صالح العثيمين اعياد المسلمين 316736576 عيدا مباحا في الاسلام لا مانع من الاحتفال بهم طوال العام
قال الشيخ خالد بن سعود البليهد تعدد الأعياد القومية والاجتماعية والدينية حلال شرعا في الاسلام عند جميع المذاهب الأربعة
درة البسامي[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 57 دقيقة
الحمد لله الذي أغنانا منهن ….
أم غمازه[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 11 دقيقة
مافي أمان الله المستعان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16283 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يكفينا الشر