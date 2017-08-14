خادمة آسيوية تسرق أموال كفيلها وتٌخفيها ببالوعة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدمت خادمة آسيوية على سرقة 6 آلاف درهم من منزل كفيلها ، وأخفتها في بالوعة المطبخ لحين التمكن من إخراجها من المنزل ، فيما قامت خادمة أخرى بسرقة مصوغات ذهبية وملابس أطفال بقيمة 9 آلآف درهم وتفر هاربة .

هذا وقد رفعت النيابة العامة في دبي لائحتي اتهام بحق خادمتين آسيويتين إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة سرقة منزلي كفيليهما.

وبينت النيابة العامة، أن الخادمة الأولى سرقت 6 آلاف درهم من منزل كفيلها وأخفتها في (بالوعة) المطبخ ” ، مؤكدة أن “ كفيلها سألها إن كانت قد سرقة الأموال فأنكرت في البداية، لكن عند تقديم بلاغ للشرطة كشفت عن مكان إخفاء المبالغ .

والخادمة الثانية، فأكدت النيابة العامة، أنها سرقة مصوغات ذهبية وأموال وملابس أطفال من منزل مخدومها بقيمة 9 آلاف درهم ثم لاذت بالفرار مستغلة غياب العائلة، مشيرة إلى أن “ كفيلها قدم بلاغاً إلى الشرطة فألقت القبض عليها.

ووجهت النيابة العامة إلى الخادمتين تهمة “ السرقة من قبل العاملين ” .