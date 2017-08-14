ترقية 106 من منسوبي قوات أمن المنشآت - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قرر قائد قوات أمن المنشآت، اللواء سعد بن حسن الجباري، ترقية عدد 106 فرد من منسوبي قوات أمن المنشآت.

وتضمنت الترقيات عدد 44 فرداً من رتبة رقيب أول إلى رتبة رئيس رقباء، وترقية 62 فرداً من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول.

وعبَّر اللواء ” الجباري ” عن سعادته لترقية هذا العدد من الأفراد، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء، كما نوه بالدعم غير المحدود الذي توليه الحكومة الرشيدة من عناية ورعاية لقوات أمن المنشآت وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز حفظهم الله جميعاً.