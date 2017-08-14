" أجمل هدف في أوروبا " مستمرة حتى نهاية الشهر - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

رشحت أهداف لاعب وسط ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو، أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، والإسباني ماركو أسيسينو مع المنتخب الإسباني تحت 21 عاماً أمام مقدونيا في بطولة أوروبا للشباب، ولاعب يوفنتوس، الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، في نهائي دوري الأبطال، لجائزة الاتحاد الأوروبي (يويفا) لأفضل هدف للموسم وسيجري اختيار الهدف الأفضل لهذا الموسم عبر التصويت على الموقع الإلكتروني لـ ” يويفا ” حتى 29 من أغسطس.

كما رشح لنفس اللقب هدف لجوردي موبولا، الذي سجله أثناء لعبه بصفوف برشلونة أمام بروسيا دورتموند في دوري الأبطال للشباب، وآخر للإيطالية دانييلا ساباتيو أمام السويد في بطولة أوروبا للسيدات في يوليو (تموز) الماضي.

كما تضم القائمة هدفاً للنمساوي كيفين فريزنبيخلر أمام أسترا في الدوري الأوروبي، وآخر للسنغالي موسى سو لفنربخشة أمام مانشستر يونايتد.