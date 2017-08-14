6 ملايين زائر لمعرض عمارة الحرمين الشريفين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يشهد معرض عمارة الحرمين الشريفين توافد أعدادا كبيرة من الوفود الرسمية والزوار من كافة الجنسيات، ويضم المعرض مقتنيات نادرة للحرمين الشريفين والتطور الذي شهدته عمارتهما على مر العصور.

وقد بلغ العدد الإجمالي للزوار خلال شهر شوال من العام 1438هـ (24.546) زائراً وذلك للفترتين الصباحية والمسائية مقسمة كالآتي: زيارات الوفود الرسمية (130) ضيفاً والزيارات المجدولة الصباحية والمسائية (6652) زائراً .

وجاءت زيارات الجامعات والكليات والمدارس (115) طالباً ومشرفاً ،والزيارات الفردية الصباحية والمسائية (17.649) زائراً، بينما بلغ العدد الإجمالي لزائري المعرض منذ افتتاحه حتى 29/10/1438هـ (6.652.310) زائراً، ويضم المعرض سبع قاعات ” قاعة الاستقبال، وقاعة المسجد الحرام، وقاعة الكعبة المشرفة، وقاعة الصور الفوتوغرافية، وقاعة المخطوطات، وقاعة المسجد النبوي، وقاعة زمزم .”