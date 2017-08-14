أغرب حكم على شاب خالف قواعد المرور - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أصدرت قاضية ألمانية اليوم الاثنين حكماً على شاب بقضاء 20 ساعة في القراءة بسبب تثبيته لوحة الأرقام المعدنية لدراجته البخارية على نحو خاطئ مرتين.

وجاء في قرار المحكمة الإدارية في مدينة ميونخ الألمانية أن الشاب 19عاماً قام بتثبيت لوحة الأرقام المعدنية على دراجته بطريقة تجعل من الصعب رصد أرقامها خلال سيرها، وبسبب ارتكابه للمخالفة مرتين، قررت القاضية إلزام الشاب بما يسمى بـ ” القراءة التوجيهية ” بغرض دفعه إلى استيعاب مخالفته على نحو تثقيفي.

وتعتبر ” القراءة التوجيهية ” هى إجراءات تربوية تتولى الإشراف عليها جامعة ميونخ، حيث يقوم الشاب المدان بالبحث في مجموعة كتب مقترحة يقدم الشاب المدان من خلالها بحثا ختاميا بما استفاده من المواد التي أطلع عليها.