أمطار رعدية على الباحة تستمر إلى الخميس - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من أمطار رعدية بداية من اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم الخميس الموافق : ١٤٣٨/١١/٢٥ .

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جعمان بن دايس الغامدي: يتوقع استمرار هطول الامطار الرعدية خاصة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات المنطقة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وطالب الدفاع المدني من الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجويه واتباع الارشادات التي تقي بعد الله وتحقق الامن والسلامة والابتعاد عن قنوات السيول ومجاري الاوديه وعدم المجازفة في عبور الأوديه اثناء جريانها ومتابعة وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي .