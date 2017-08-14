مصرع 735 شخصاً في اشتباكات مع إرهابيين جنوبي الفلبين - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

قتل ما لا يقل عن 735 شخصاً بعد ثلاثة أشهر من المواجهات الدائرة في مدينة ماراوي جنوبي الفلبين، وتحاول القوات المسلحة القضاء على عشرات الإرهابيين، الذين يواصلون السيطرة على جزء بوسط المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش الفلبيني، ” رستيتوتو باديلا ” اليوم الأثنين أن الاشتباكات التي بدأت في مايوالماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل 562 متمرداً و128 جندياً و45 مدنياً.

ويذكر أن اندلعت الاشتباكات في ماراوي في 23 مايوالماضي حينما فشلت عملية عسكرية في القبض على ايسنيلون هابيلون، زعيم جماعة “ أبو سياف ” الإرهابية المرتبطة بداعش أيضاً وكان يتم إيوائه من جانب أعضاء ” ماوتي “