إحباط تهريب 37 ألف حبة كبتاجون في حالة عمار - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تمكن جمرك حالة عمّار من إحباط محاولة أحد المسافرين تهريب 37.968 حبة من الكبتاجون المخدر، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبة قادمة إلى المملكة.

وقال خالد الرميح مدير عام جمرك حالة عمّار، إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على المركبة, عُثر على كمية حبوب ” الكبتاجون ” بلغت (37,968)، كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل تجاويف الطبلون الخاص بالمركبة بعد لفها بورق الكربون الأزرق لغرض التمويه.وأضاف الرميح أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.