عارضة الأزياء المختطفة تكشف تفاصيل جديدة بالقضية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت عارضة الأزياء البريطانية كاويه ألينج ، المختطفة من قبل إحدى العصابات الإيطالية ، أثناء وجودها في ميلانو لأداء جلسة تصوير ، تفاصيل جديدة في قضية اختطافها .

حيث قالت كلويه في تصريحات لصحف محلية ، إنه تم اختطافها الشهر الماضى من شقة بميلانو الإيطالية، حيث كان من المفترض أن تشارك فى جلسة تصوير، وعند وصولها إلى الشقة اقتحم شخصان الشقة، حيث أقدم الأول الذى كان يضع قفازات سوداء على وضع يده على فمها، فى حين عمد الثانى إلى حقنها بمادة مخدرة على الأرجح، فى ذراعها.

وأوضحت أنه لم تكن “مقيّدة طوال احتجازها الذى استمر 6 أيام ” بل اعترفت أنها كانت تنام حتى على سرير خاطفها ولم يلمسها ، حتى انه رافقها مرة لتشترى حذاء، وأكد لها أنه فى حالة الهروب سيتم قتلها.

وكانت قد اعتقلت الشرطة، شخص يدعى هيربا للاشتباه فى ضلوعه بخطف العارضة البريطانية، والتهديد بعرضها فى مزاد على الإنترنت ما لم يحصل على فدية قدرها 300 ألف دولار.

وأطلق هيربا سراح العارضة فى 17 يوليو، واصطحبها إلى القنصلية البريطانية بميلانو، وقد تحدثت مصادر أنه تم إطلاق سراحها بعدما اكتشفت العصابة أنها أم لرضيع يبلغ من العمر عامين فقط.