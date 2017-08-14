بالصور.. 6 قتلى و3 مصابين في معركة بالأسلحة النارية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

سقط 6 قتلى و3 مصابين في معركة ثأرية بين قبيلتين شمالي محافظة قنا، في صعيد مصر.

وقتل 6 أشخاص وأصيب 3 آخرون في معركة ثأرية بين قبيلتي ” الطوايل والغنائم ” بقرية ” كوم أهتيم ” في مركز ” أبوتشت ” شمالي قنا.

وأعلنت أجهزة الأمن خطة أمنية لجمع السلاح من خلال مداهمات لمنازل بمناطق السعيد، لكنها لم تنجح حتى الآن في القضاء على الظاهرة بشكل كامل فيما باتت الاشتباكات المستمرة عنصر إرهاق لقوات الأمن التي تهرول كل يومين إلى منطقة مختلفة للفصل بين القبائل والحيلولة دون مزيد من الدماء.

وقال محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، إن الثأر ظاهرة تؤثر بالسلب على كل مجريات الحياة، وإنه كان يقظًا لما تسببه تلك الظاهرة من تعطيل لخطط التنمية نتيجة الصراعات بين القبائل والعائلات المتناحرة.

مشيرًا إلى أنه “ يقود بنفسه جهود المصالحة بين القبائل المتخاصمة بدعم من رجال الشرطة ولجان المصالحات التي تحظى بدعم شعبي واسع من قبل رموز ووجهاء قنا ”.