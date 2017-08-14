⁠⁠⁠⁠⁠حملة اعتقالات واسعة تطال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

نفذت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري حملة اعتقالات واسعة داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالتزامن مع حملة اعتقالات شنها تنظيم داعش الارهابي في مخيم اليرموك قرب العاصمة السورية دمشق .

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن تنظيم داعش الارهابي شنّ حملة اعتقالات ضد من تبقى من الناشطين داخل مناطق سيطرته في مخيم اليرموك ، مشيرا إلى أن التنظيم أطلق سراح بعض المعتقلين وفرض عليهم الإقامة الجبرية داخل منازلهم ولم يّعرف أسباب الاعتقالات حتى الآن .

يذكر أن تنظيم داعش الارهابي قام منذ سيطرته على أحياء في مخيم اليرموك باقتحام مقرات الهيئات الإغاثية وسرق ونهب محتوياتها كما قام باختطاف الناشطين والإغاثيين .