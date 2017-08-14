وفاة الشاعر عمر الخالدي عن عمر يناهز الـ 60 عاماً - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

فقدت الساحة الشعرية الشعبية اليوم الإثنين، شاعر القلطة المعروف عمر الخالدي؛ الذي تُوفي عن عمر يناهز الـ 60 عاماً، في مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بجدة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وُلد الراحل في عام 1382 بمكة المكرمة، وتميز شعره بالحماسة والصور البلاغية والجزالة في المعنى، وأشاد به الكثير من الشعراء.

وقد عبر عدد من الشعراء ومحبي الشاعر والناشطين المهتمين بالشعر عن حزنهم لفقد الشاعر الخالدي، داعين له بالمغفرة والرحمة.

ويعد الشاعر الخالدي أول مَن أدخل فن الموّال على لون القلطة، عام 1410هـ، وله جماهير كبيرة في الساحة تغنت بمواويله الرائعة، ولقبته بألقاب عدة أبرزها “هرش الحجاز”.