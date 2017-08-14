وفاة الشاعر عمر الخالدي عن عمر يناهز الـ 60 عاماً - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة الشاعر عمر الخالدي عن عمر يناهز الـ 60 عاماً
فقدت الساحة الشعرية الشعبية اليوم الإثنين، شاعر القلطة المعروف عمر الخالدي؛ الذي تُوفي عن عمر يناهز الـ 60 عاماً، في مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بجدة، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وُلد الراحل في عام 1382 بمكة المكرمة، وتميز شعره بالحماسة والصور البلاغية والجزالة في المعنى، وأشاد به الكثير من الشعراء.
وقد عبر عدد من الشعراء ومحبي الشاعر والناشطين المهتمين بالشعر عن حزنهم لفقد الشاعر الخالدي، داعين له بالمغفرة والرحمة.
ويعد الشاعر الخالدي أول مَن أدخل فن الموّال على لون القلطة، عام 1410هـ، وله جماهير كبيرة في الساحة تغنت بمواويله الرائعة، ولقبته بألقاب عدة أبرزها “هرش الحجاز”.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة .
سلمان[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 5 ساعات
انا لله وانا الية راجعون
الله يرحمة ويغفر لة
ويرحم امواتنا واموات المسلمين
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 4 ساعات
رحمه الله
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه ويغفر ذنبه وبعدين كيف عمره 60 وهو من مواليد 1382 هـ يعني عمره 56 سنة والظاهر من شكل الصورة انه في السبعين وزيادة رحمه الله رحمط الابرار
جميل[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه
هو وبكر الحضرمي أول من ادخلو الموال في شعر المحاورة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32064 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء اهله ومحبيه ,, آمين ,,