تغريم الأهلي والاتفاق والفيحاء - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، 4 قرارات انضباطية بحق عدد من أندية دوري جميل للمحترفين وجاءت قرارات لجنة الانضباط كما يلي:

إلزام نادي الفيحاء بدفع غرامة (10 آلاف ريال) نظير حصول ستة من لاعبي الفريق على ست بطاقات صفراء أمام الهلال ضمن دوري جميل.

إلزام نادي الاتفاق بدفع غرامة (10 آلاف ريال) نظير تأخر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرض الملعب أمام الأهلي في دوري جميل.

إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة (10 آلاف ريال) نظير تأخر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرض الملعب أمام الاتفاق في دوري جميل.

إيقاف لاعب فريق الفيصلي سعيد الربيعي مباراة واحدة وإلزامه بدفع (10 آلاف ريال) نظير اللعب العنيف في مباراة فريقه أمام النصر.