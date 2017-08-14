كوريا الجنوبية تدعو " بيونج ينج " للكف عن التهديدات - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

قال رئيس كوريا الجنوبية ” مون جيه ” اليوم الإثنين، إن شبه الجزيرة الكورية يجب ألا تشهد أي حرب، ودعا الشمال إلى الكف عن تهديداته في وقت تتصاعد فيه التوترات بين ” بيونغ يانغ ” وواشنطن في ظل تلميح الطرفين بالعمل العسكري.

وأوضح مون في اجتماع مع كبار المساعدين والمستشارين أنه يجب ألا تكون هناك حرب جديدة على شبه الجزيرة الكورية وأياً كانت التقلبات التي نواجهها يجب حل مسألة كوريا الشمالية النووية سلمياً مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستتعامل مع الوضع الحالي بهدوء ومسؤولية وستتبنى موقفنا .