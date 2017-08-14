الرئيس التونسي يسعى للمساواة بين المرأة والرجل في الإرث - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

تعهد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس الأحد بمناسبة ” عيد المرأة ” في تونس بإيجاد صيغة قانونية تسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث، دون الوقوع في إصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي، كما طالب الحكومة بإلغاء منشور يمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.

وقال السبسي عندي ثقة بذكاء التونسيين وبرجال القانون و سوف نجد الصياغة التي لا نصدم بها مشاعر عدد من المواطنين والمواطنات وتضمن عدم وجود حيف في حقوق المرأة .

وتبقى المساواة بين الرجال والنساء في الإرث قضية بالغة الحساسية في تونس مشيراً إلى أنه طلب من الحكومة التراجع عن منشور يعود إلى العام 1973 ويمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين .

ويذكر أن النائب المهدي بن غربية الذي اصبح وزيرا اليوم تقدم باقتراح قانون يهدف إلى تسهيل المساواة في موضوع الإرث، لكنه واجه معارضة مفتي الجمهورية التونسية.

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