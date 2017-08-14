" مكافحة المخدرات " تنشر معاييرها وأنظمتها الوقائية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ” نبراس ” ، عن عدداً من معاييرها وأنظمتها التي تؤكّد حقها المطالبة بتطبيق الأّنظمة والقوانين بحق مَن يقوم بسلوكيات خاطئة أو مفاهيم واتجاهات تخالف القيم الأخلاقية والاجتماعية سواء كانت لفظية أو حركية أو مكتوبة أو منشورة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

وكشفت اللجنة عبر ” إنفوجرافيك ” أن ذلك يأتي استناداً إلى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ونظام مكافحة المخدرات، وبناءً على الدراسات العلمية.

وقالت أنه وفقاً لتلك الإستراتيجيات والأنظمة يحق للجنة المطالبة أيضاً بمعاقبة من يقدم أو يمارس أو ينقل حركات أو إيحاءات تدعو إلى تعاطي المخدرات أو تحرّض عليه أو الترويج لها أو إنتاج مقاطع أو مشاهد تدعو إلى تعاطي المخدرات.

وأشارت إلى أن العقوبات لتلك المخالفات قد تصل إلى السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً، وأخذ التعهد لمَن يناقض معايير وأنظمة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس “.