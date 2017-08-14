مصر للطيران تنقل 8310 حاج مصري على 40 طائرة خلال يومين - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الإثنين أنها ستنقل 8310 حجاج على 40 طائرة خلال اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء إلى الأراضى المقدسة فى إطار جسرها الجوى الذى بدأته الأربعاء الماضى لنقل حوالى 63 ألف حاج على 271 طائرة .

وذكرت الشركة اليوم الإثنين، في بيان، “تستمر مصرللطيران فى جسرها الجوى بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث تنقل اليوم الإثنين ٣٧٨٠ حاجا على متن ١٩ رحلة جوية، بواقع ١٠ رحلات إلى جدة وعلى متنها ١٦٢٠ حاجا، تقلع ٨ رحلات منها من مطار القاهرة الدولي لنقل حجاج قرعة القليوبية والغربية وتضامن الزهراء وبعثة عمل، بينما تقلع رحلتا عمل من مطار برج العرب وعن الرحلات المتجهة لمطار المدينة المنورة فتبلغ ٩ رحلات تنقل خلالها مصر للطيران ٢١٦٠ حاجا، وذلك من خلال ٨ رحلات تقلع من مطار القاهرة وعلى متنها حجاج قرعة كفرالشيخ وتضامن القاهرة والإسماعيلية ودمياط والشرقية والمنوفية والجيزة، وحجاج باماكو وترانزيت چوهانسبرج وأبيدچان وحج أجانب وبعثات عمل، بالإضافة إلى رحلة من برج العرب لنقل حجاج قرعة البحيرة .

أما عن رحلات غدٍ الثلاثاء، فتسير الشركة ٢١ رحلة جوية لنقل نحو ٤٥٣٠ حاجا وذلك بواقع ١١ رحلة من القاهرة إلى جدة وعلى متنها ٢٣١٠ حاجا ، منها ٣ رحلات تبدأ من خلالها مصر للطيران فى نقل الحجاج الفلسطينيين إلى الأراضي المقدسة، بخلاف نقل حجاج قرعة القاهرة وبعثات العمل.

كما تسير مصر للطيران ١٠ رحلات إلى المدينة المنورة لنقل ٢٢٢٠ حاجا تقلع ٧ منها من مطار القاهرة الدولي لنقل حجاج تضامن الدقهلية والتنمية المحلية وقرعة كفر الشيخ وقرعة دار الإيمان وحجاج باماكو وترانزيت أبيدچان، والثلاث رحلات الأخرى من مطار برج العرب لنقل حجاج قرعة البحيرة.