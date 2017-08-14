إجراءات وقائية للحجاج المصابين بالسكري - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت وحدة الغدد والسكري بمدينة الملك سعود الطبية، على ضرورة أخذ كافة الإجراءات الوقائية لمرضى السكري الذاهبين لأداء فريضة الحج، من خلال الحرص على تناول الوجبات الغذائية الصحية، بالإضافة إلى الإعتناء بالقدمين، والإكثار من شرب الماء.

وقال رئيس وحدة الغدد والسكري بالمدينة د. وليد هاشم، لمرضى السكري: ” انتظامكم في الحمية والتمارين الرياضية وأقراص خفض السكر، لها الأثر الأكبر في أدائك مناسك الحج بكل يسرٍ وصحة بإذن الله ” ، مؤكدا على أهمية الحرص على تناول الوجبات الغذائية الصحية المقررة، والتي تحتوي على العناصر الغذائية الرئيسية، محذراً في الوقت نفسه من تناول الأطعمة التي لا تتناسب مع حالة مريض السكر، والتي تقدم خلال فترة الحج، ويفترض توزيع السعرات الحرارية على ثلاث وجبات رئيسية ووجبات أخرى خفيفة.

وحذّر هاشم من قلة النوم في فترة الحج، حيث أنها تقلل من مقاومة الجسم للجراثيم وتؤخر التئام الجروح وتساعد على اضطراب مستوى السكر بالدم، منوهاً على ضرورة تنظيم نوم مريض السكر في هذه الفترة، بحيث لا تقل ساعات النوم عن 8 ساعات يوميًا.

وأضاف: ” على مريض السكري الإكثار من شرب الماء خلال فترة الحج، حيث أنه يكون أكثر عرضة للجفاف والإعياء الحراري، كما عليه الاهتمام بالأسنان واللثة، من خلال استخدام الفرشاة والمعجون، والتي تجنبه تقرحات الفم ونزيف اللثة، ولابد من الفحص اليومي للقدم مع لبس أحذية مريحة واستخدام كريمات مرطبة للقدم “.

كما شدد هاشم على مرضى السكر بأهمية مراجعة الطبيب في أسرع وقت، إذا شعر بأعراض انخفاض أو ارتفاع السكر، أو إذا أصيب بمرض آخر عرضي مثل: ارتفاع درجة الحرارة أو الإسهال مع التبول الشديد؛ لأن نسبة السكر ترتفع إذا أصيب بمثل هذه الأعراض.