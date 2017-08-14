 بالفيديو.. فنان مصري ينهمر في البكاء أثناء حديثه عن والدته الراحلة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 14

    أغسطس

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بالفيديو.. فنان مصري ينهمر في البكاء أثناء حديثه عن والدته الراحلة

بالفيديو.. فنان مصري ينهمر في البكاء أثناء حديثه عن والدته الراحلة
نورة الشهري(صدى):

دخل الفنان المصري هيثم شاكر في نوبة بكاء خلال حديثه عن والدته الراحلة ، اثناء غناءه مقطع من اغنية ” أمي ” ، في برنامج ” آخر النهار ” المذاع على قناة  ” النهار ” ، تقديم خيري رمضان .

وقال شاكر ، إنه بعد وفاة والدته اختلفت حياته تماما، مؤكدا أن ” والدتي كانت كل شي في حياتي، وكنت استمد قوتي منها، وهي أقرب شخص لي في الحياة ” .

ومن بعدها، أهدى روح والدته أغنية ” أمي ” ، ولم يتمكن من كبت مشاعره وحزنه وغص في البكاء، فما كان من رمضان إلا ان طلب منه تمالك نفسه لانه هو أيضاً يتيم الأم.

 

httpV://youtu.be/52bWL3TSIoU

 


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