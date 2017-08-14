كوريا الشمالية تستدعي أبرز دبلوماسيها - صحيفة صدى الالكترونية

كوريا الشمالية تستدعي أبرز دبلوماسيها
استدعت كوريا الشمالية مؤخرا عددا من أبرز ممثليها الدبلوماسيين في الخارج وذلك لحضور اجتماع مشترك، يعتقد أن له علاقة باستعدادات البلاد لإجراء مزيد من ” الاستفزازات العسكرية “.
وجاء الدبلوماسيين في الاجتماع المشترك، وهم: كيم هيونغ جون وجي جاي ريونغ وجا سونغ نام، سفراء بيونغيانغ لدى كل من موسكو وبكين والأمم المتحدة، على التوالي وفقا لصحيفة ” ميل ” البريطانية.
وتداولت ا شائعات بأن الاجتماع الحالي قد تكون له علاقة باستعدادات البلاد للقيام بـ” استفزازات عسكرية ” كان قد كشفت عنها مؤخرا، مثل إجراء تجارب نووية أو إجراء تجارب إطلاق صواريخ باليستية.
الرعد[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 23 دقيقة
جو جان وجا جي جون وجا جاون جي وما جا جاجي—-الله يكفينا شر اللي جو واللي ماجو-
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2004 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههههههههههه. ياخوي الرعد احلى إسم . جا سونغ نام .
الحمد لله إنه نام يوم جا . لو مانام كِنا راح نشوف افلام .😂😂😂.