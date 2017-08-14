 كوريا الشمالية تستدعي أبرز دبلوماسيها - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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كوريا الشمالية تستدعي أبرز دبلوماسيها

كوريا الشمالية تستدعي أبرز دبلوماسيها
بيونج يانج(صدى):

استدعت كوريا الشمالية مؤخرا عددا من أبرز ممثليها الدبلوماسيين في الخارج وذلك لحضور اجتماع مشترك، يعتقد أن له علاقة باستعدادات البلاد لإجراء مزيد من ” الاستفزازات العسكرية “.

وجاء الدبلوماسيين في الاجتماع المشترك، وهم: كيم هيونغ جون وجي جاي ريونغ وجا سونغ نام، سفراء بيونغيانغ لدى كل من موسكو وبكين والأمم المتحدة، على التوالي وفقا لصحيفة ” ميل ” البريطانية.

وتداولت ا شائعات بأن الاجتماع الحالي قد تكون له علاقة باستعدادات البلاد للقيام بـ” استفزازات عسكرية ” كان قد كشفت عنها مؤخرا، مثل إجراء تجارب نووية أو إجراء تجارب إطلاق صواريخ باليستية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 23 دقيقة

جو جان وجا جي جون وجا جاون جي وما جا جاجي—-الله يكفينا شر اللي جو واللي ماجو-

[ عدد التعليقات: 2004 ] نشر منذ 12 دقيقة

هههههههههههههههههه. ياخوي الرعد احلى إسم . جا سونغ نام .
الحمد لله إنه نام يوم جا . لو مانام كِنا راح نشوف افلام .😂😂😂.

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