كوريا الشمالية تستدعي أبرز دبلوماسيها - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

استدعت كوريا الشمالية مؤخرا عددا من أبرز ممثليها الدبلوماسيين في الخارج وذلك لحضور اجتماع مشترك، يعتقد أن له علاقة باستعدادات البلاد لإجراء مزيد من ” الاستفزازات العسكرية “.

وجاء الدبلوماسيين في الاجتماع المشترك، وهم: كيم هيونغ جون وجي جاي ريونغ وجا سونغ نام، سفراء بيونغيانغ لدى كل من موسكو وبكين والأمم المتحدة، على التوالي وفقا لصحيفة ” ميل ” البريطانية.

وتداولت ا شائعات بأن الاجتماع الحالي قد تكون له علاقة باستعدادات البلاد للقيام بـ” استفزازات عسكرية ” كان قد كشفت عنها مؤخرا، مثل إجراء تجارب نووية أو إجراء تجارب إطلاق صواريخ باليستية.