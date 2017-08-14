عملاق اقتصادي ياباني يستثمر في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تسعى شركة ” ميتسوبيشي UFJ ” ، أكبر مؤسسات اليابان المالية، للدخول بقوة في المملكة، والاستفادة من عمليات الخصخصة التي تقدر قيمتها بأكثر من 350 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأبرزت شبكة ” بلومبيرج ” الأمريكية، تصريحات إلياس الجاسر، المدير الإقليمي المساعد للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ” نحن نخطط للبدء بالتوسع في السعودية من خلال توظيف 20 شخصا “.

وأضاف الجاسر أن هذا العدد سيصل إلى 60 شخصاً في غضون من ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك وفقاً لتوقعاتنا لمعدلات نمو الأعمال التجارية لنشاطاتنا بالمملكة.

وقال: إن الخصخصة ستلعب الدور الرئيسي في المنطقة وإعادة تشكيل اقتصاد المملكة، مضيفاً أن الخصخصة في البلاد يمكن أن يتجاوز حجمها 350 مليار دولار في حوالي خمس سنوات.

وأوضح “ أن هذا بالطبع له إمكانات تمويلية كبيرة، لا سيما وأن المؤسسات المالية مثلنا ستكون في وضع يضمن لها أن تظل جزءاً من هذه العملية الانتقالية ”.