النيران تلتهم مصفاة نفط إسرائيلية باشدود - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

قالت صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية، إن حريقا هائلا اشتعل منذ قليل بمنشأة لتصفية السولار فى معمل التكرير بمدينة أشدود الواقعة بشمال إسرائيل ، موضحة أن قوات الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق.

وأكدت الصحيفة، أن الحريق لم يصل إلى المناطق السكانية القريبة من معمل التكرير، موضحة أن السلطات الإسرائيلية لم تعرف السبب الرئيسى وراء الحريق، هل هو إهمال أم وراءه حادث إجرامى أو إرهابى.

وفى الشهر الماضى نشب حريق بمحطة لتوليد الطاقة فى اشكلون ، دون معرفة السبب كذلك ، ولا زالت التحقيقات تجرى حتى الآن فى الحادث.