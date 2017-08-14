إلزام تاجر بإصلاح هاتف قيمته 22 ألف درهم لصيني بدبي - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

حل مفتشون بدائرة التنمية الأقتصادية شكوى سائح صيني اشترى جوالاً بقيمة 22 ألف درهم من محل تجاري في دبي، وتواصل مع المحل لإصلاحه؛ لكنه تعرض للمماطلة.

وقال مديرأول توعية المستهلك في اقتصادية دبي عبداللطيف المرزوقي، استقبلت إدارة حماية المستهلك شكوى من مستهلك صيني، تفيد بأنه اشترى هاتفاً ثميناً بقيمة 22 ألف درهم؛ إلا أنه ظهرت بعض الأعطال في الهاتف؛ مما اضطره إلى زيارة المحل البائع لإيجاد حل لمشكلته؛ لكن دون جدوى .

وأوضح المرزوقي أن التاجر ماطَلَ كثيراً حتى يئس المستهلك الصيني من حل مشكلته، وترك الهاتف لدى المحل وعاد إلى الصين .

وأكد المرزوقي أن موظف قسم شكاوى المستهلكين المسؤول عن التواصل مع المستهلكين المتحدثين باللغة الصينية، استقبل الشكوى وتَحَقّق من تفاصيلها والفواتير الداعمة لها، وتَبَيّن له أن الهاتف يخضع لضمان لمدة عامين، ولم يجد هناك سبباً يجعل التاجر يماطل في تصليحه.

ويذكر أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في ” اقتصادية دبي ” ، قد أطلق منصته الذكية عبر تطبيق ” وي شات wechat ” ؛ وذلك بهدف التواصل مع السياح والمقيمين من الجالية الصينية .