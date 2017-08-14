⁠⁠⁠⁠⁠بالصور..أول مستثمرة سعودية تحصل على ترخيص للعمل في السياحة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حصلت مستثمرة سعودية على أولَ ترخيص لمزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم.

وقال المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح، إن المواطنة المستثمرة ” نورة الموسى ” تسلمت أول ترخيص نسائي لمزاولة تنظيم رحلات سياحية داخلية نسائية وتقديم خدمات تنظيم الرحلات وترتيب خدمة الإقامة والإيواء السياحية وخدمات النقل وتأجير السيارات للأغراض السياحية ورحلات سياحية مع خدمة الإرشاد السياحي والتأمين على السفر.

وأضاف المشيقح أن ترخيص المستثمرة يعد أول ترخيص نسائي بمنطقة القصيم لنشاط تنظيم الرحلات السياحية، ويضاف للاستثمارات النسائية الأخرى في القطاع السياحي بالقصيم سواء في منشآت الإيواء السياحي أو تنظيم الفعاليات السياحية.

وتابع أن المرأة السعودية شريكة في التنمية السياحية، وهناك العديد من فرص العمل والاستثمار في القطاع السياحي التي تتماشى مع احتياجات المرأة السعودية كعاملة أو مستثمرة، وبما يتماشى مع تقاليد وعادات المجتمع السعودي ويساهم في تحقيق رؤية المملكة نحو توطين الوظائف وتوفير فرص العمل.