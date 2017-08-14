الإطاحة بمواطن ابتز امرأة بنشر صورها على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أطاحت شرطة منطقة الرياض بمواطن ابتز امرأة وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة، فقد ورد لمركز شرطة العزيزية ما يفيد عن تعرض موطنة للابتزاز وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أحد الأشخاص.

وبعد التحقق من صحة البلاغ قامت الجهة المختصة بشرطة المنطقة على ضوء المعلومات الواردة بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت ولله الحمد عن ضبط المتهم ” مواطن / في العقد الثالث من العمر ” وبحوزته أجهزة الاتصالات المستخدمة وبسماع أقواله أقر بما نّسب إليه .

جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص بموجب نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية.