أمن الحج يمنع 95 ألف شخص من دخول مكة بدون تصريح - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف قائد قـوات أمن الحج الفريق أول ركن – خالد بن قرار الحربي، أنه تمت إعادة 95400 شخص قدموا إلى مكة المكرمة من مختلف مناطق المملكة لعدم حملهم تصاريح رسمية وفقاً للأنظمة المحددة لدخول الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية خلال الفترة من 25 / 10 – 20 / 11 / 1438 هـ وبين أنه بلغ عدد المركبات التي تمت إعادتها 47700 مركبة.

وأكد الحربي أن كافة القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لضمان حج آمن من كافة النواحي، وأن الأجهزة الأمنية بكافة تجهيزاتها وإمكاناتها ستكون بخدمة هذا الركن العظيم وخدمة ضيوف الرحمن الكرام ولن تسمح بتعكير أجوائه أو مخالفة تنظيماته، وسوف يتم التعامل مع المخالفين أو القادمين بدون تصاريح حج أو الناقلين للحجاج المخالفين بكل حزم وصرامة، وستتم إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم، وستسعى القوات الأمنية لتعقب المخالفين حتى داخل المشاعر من خلال جولات التبصيم العشوائي بخلاف الاحترازات الأمنية على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق الترابية المؤدية للمشاعر، كما سيتم تكثيف الرقابة الجوية لضبط المخالفين، ومتابعتهم عن طريق شبكة كاميرات المراقبة المنتشرة على مداخل المشاعر المقدسة.

وأعرب الحربي في معرض حديثه عن أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن لتوفير بيئة ملائمة للحجاج النظاميين واستفادتهم من المشاريع والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل عام، مشدداً مطالبته لكافة الراغبين بتأدية شعيرة الحج بالتقيد بالتعليمات المنظمة لذلك ومن بينها الحصول على تصريح الحج النظامي.